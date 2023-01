Mappe per supportare lo studio | chi se ne deve occupare?

Leggi su bergamonews

(Di martedì 24 gennaio 2023) La mappa concettuale è uno degli strumenti fondamentali per gli studenti con DSA o con difficoltà di apprendimento (ma anche per i normolettori!) perché fornisce un rapido accesso all’informazione appresa. Come spiegava il loro ideatore Joseph D. Novak, tra la fine degli anni ’60 e gli inizi degli anni’70, infatti, “leconcettuali sono strumenti per organizzare e rappresentare la conoscenza”. Essendo uno strumento così importante per i ragazzi con DSA la prima domanda che molti si pongono quando si parla di questa tematica è: Ma chifare la mappa concettuale? Il professore, il ragazzo, il tutor o il genitore? È fondamentale che le, così come tutti gli altri strumenti compensativi, siano costruite dal ragazzo stesso, perché ognuno di noi ha il proprio modo per realizzarle nonché il proprio stile di apprendimento. A ...