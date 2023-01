Maneskin | è uscito il nuovo album “Rush!”

(Di martedì 24 gennaio 2023) foto di Ilaria IeieROMA – È”, ildei Måneskin, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in differenti versioni fisiche che comprendono vinile standard, bianco, rosso e picture disc, special box sets, CD e molto altro. Prodotto principalmente da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, è stato registrato a Los Angeles, in Italia e a Tokyo. Fin dal titolo si evince la sensazione di urgenza che ha accompagnato la band durante questi vorticosi mesi, un insieme di necessità, sforzo, disciplina, concentrazione, emozioni di grande intensità. A differenza del processo creativo dei due precedentiin studio (il debutto “Il Ballo Della Vita” del 2018 e “Teatro D’Ira – Vol. I” del 2021), conVictoria, Damiano, Thomas ed Ethan si sono concentrati sugli elementi ...

... non c'è che dire, come nell'ultimo video che accompagna la promozione dell'album appena, '... perchè ancora oggi, a 80 anni suonati corre dietro alle ragazze), cari, ce l'avevate a Los ...Il testo di Duemilaminuti è stato curato da Damiano David , il frontman che ha portato i... Nel 2022 èLa dolce vita , in cui Mara ha accompagnato Fedez e Tananai , per un risultato ...

Maneskin, dopo il matrimonio musicale è uscito il nuovo album Rush. VIDEO Sky Tg24

Il «matrimonio musicale» dei Maneskin per celebrare l'uscita del ... Open

I Maneskin si sposano: il matrimonio e l'uscita del nuovo album RomaToday

Maneskin, i piazzamenti nelle classifiche di tutto il mondo di “Gossip” a una settimana dall’uscita imusicfun.it

Maneskin, è uscito il nuovo singolo "Gossip" con Tom Morello. Testo della canzone e video Sky Tg24

ROMA - È uscito “Rush!”, il nuovo album dei Måneskin, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in differenti versioni fisiche che comprendono vinile ...Nella puntata del 24 gennaio di Viva Rai2, Amadeus ha lanciato un nuovo scoop direttamente dal Teatro Ariston: la nuova scenografia di Sanremo 2023 ...