Manduria | ladri rubano denti d' oro al defunto | furto choc al cimitero

Ha davvero del macabro quanto accaduto nel cimitero di(Taranto) dove deihanno profanato una celletta ossario impossessandosi dell'intera mascella inferiore di un uomo morto una trentina d'anni fa. Niente di occulto o misterioso dietro l'...La notte di Natale, è stato rinvenuto nella propria villetta vicino, un uomo senza vita, un 70enne tedesco che viveva solo nel tarantino, a un chilometro dal ...ALTRO DALL'AUTORE Cronaca '...

Manduria, macabra scoperta al cimitero: ladri profanano una tomba per rubare denti d’oro a un defunto TPI

Ha davvero del macabro quanto accaduto nel cimitero di Manduria dove dei ladri hanno profanato una celletta ossario impossessandosi dell'intera mascella inferiore di un uomo morto una ...