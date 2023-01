Maltempo in Italia | neve e gelo Scuole chiuse | allerta per i fiumi

Leggi su ildenaro

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) –in, anche oggi lae ilsferzano il Paese. Prorogata fino alle 9 di martedì 24 gennaio l’gialla in alcune zone della Campania. Prosegue su gran parte della Toscana interna il codice giallo per la mattinata di martedì 24 gennaio. In particolare, prosegue il codice giallo perscattato per deboli nevicate in Appennino e sui rilievi dell’interno a quote superiori a 300-400 metri circa. A Senigallia nell’anconetano il Comune invita i cittadini ad “allontanarsi dagli argini poiché è molto pericoloso”, sottolineando che il livello del fiume all’idrometro di Bettolelle ha raggiunto un livello “pericoloso ed è ancora in crescita”. Da monitorare anche “il livello del fiume Misa” tanto che l’invito è a evitare gli spostamenti. A partire ...