Maltempo | domani allerta gialla su 6 regioni Danni a corrente in Emilia-Romagna e Toscana

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ilnon lascia l’Italia. Venti gelidi nordorientali continuano a soffiare sulla Penisola, rendendo il tempo via via più instabile con rovesci e nevicate – anche a quote collinari - in diverse. Per, 25 gennaio, la Protezione Civile ha emesso- per rischio idraulico, rischio idrogeologico o rischio temporali - sulla Sardegna, in Gallura, e su buona parte della Calabria. Codice giallo anche sulla Basilicata e su vasti territori in Sicilia. Sempre giallo il colore dell’sulle alte colline e sulle montane romagnole e in Puglia, sul Salento e sui Bacini del Lato e del Lenne (LE PREVISIONI METEO).