Malore mentre gioca a Padel | morto Patrizio Billio | tecnico dell’Academy del Milan Aveva 48 anni

(Di martedì 24 gennaio 2023) Unstavando acon gli amici: lunedì sera è, ex calciatore e attuale allenatoredelin Kuwait. La notizia viene riportata da diversi quotidiani.48e lavorava con ildal 2010. In questo momento, scrive Il Gazzettino, con Pietro Vierchowood stava preparando ilSummer Camp di Cortina per la prossima estate. La carriera da allenatore è cominciata con la laurea in Scienze Motorie con indirizzo Sports management all’Università Cattolica dio. Prima, peruna carriera datore con le maglie di ...

...giocava a padel con alcuni amici, che nulla hanno potuto per l'attuale responsabile tecnico ... che ha toccato tutti i colleghi e gli amici del tecnico che è rimasto vittima di un......tecnico delle giovanili Fatale per l'allenatore dei giovani rossoneri unimprovviso. Le indiscrezioni che arrivano riferiscono di un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo...

Patrizio Billio, ex calciatore, aveva 48 anni ed era diventato allenatore della scuola delle giovanili del Milan in Kuwait. Per lui anche tre presenze in Premier League ...Ad ucciderlo ieri sera, 23 gennaio, un malore improvviso: un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Laureato in Scienze Motorie con indirizzo Sports management all’Università Cattolica di ...