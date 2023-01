Mainz 05 vs Borussia Dortmund – possibili formazioni e ultime notizie

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 24 gennaio 2023) Cercando di risalire le posizioni in Champions League, ilsi reca alla MEWA Arena per affrontare il05 in Bundesliga mercoledì 24 gennaio. I padroni di casa, invece, sono alla ricerca della prima vittoria dalla fine di ottobre e cercano di portarsi nella parte alta della classifica. Il calcio di inizio di