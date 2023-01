Mail di Virgilio e Libero in tilt | 9 milioni di caselle fuori uso Non è escluso l’attacco hacker

(Di martedì 24 gennaio 2023) Da oltre 40 ore è impossibile accedere alleIl guasto alle infrastrutture del provider impedisce di utilizzare la posta elettronica di novedi utenti attivi, tra cui numerose piccole aziende e studi professionali che utilizzano i servizi di ItaliaOnLine. La posta certificata (Pec) di, funziona invece regolarmente. Le prime segnalazioni di disservizi sono arrivate nella notte tra domenica e lunedi’ e da allora – assicura la società – i tecnici sono al lavoro senza interruzione. ItaliaOnLine assicura che nessun messaggio andra’ perduto e che gli archivi non sarano compromessi. La responsabilità di quanto sta accadendo è attribuita a una non meglio precisata anomalia che interessa il data center su cui poggiano i servizi. Lo staff è al lavoro ...

Dopo due giorni i servizi email di Libero enon sono ancora stati ripristinati. La bussola sui problemi ai servizi Internet ... Liberoha twittato nel primo pomeriggio che la società "da ...Pertanto, una volta ripristinato il servizio, non si avrà nessuna perdita di dati per gli account Libero e. Ci scusiamo per il disagio che i nostri utenti sono costretti a subire in ...

