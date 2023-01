Mai così vicini all’Apocalisse | siamo a 90 secondi dalla mezzanotte

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il mondo non è mai stato tanto vicino: solo 90alla. Lo ha stabilito il Consiglio per la scienza e la sicurezza del ‘Bollettino degli scienziati atomici’ che ha fatto avanzare le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse (il sistema di monitoraggio del rischio di un’ipotetica fine del mondo nucleare, ideato alla metà del secolo scorso). Una decisione dovuta soprattutto, ma non solo, alla guerra in Ucraina e all’aumento del rischio di escalation atomica. Il nuovo orario è stato infatti influenzato anche della crisi climatica e dall’insufficienza di norme necessarie per mitigarne i rischi, insieme all’avanzamento delle tecnologie e alle minacce biologiche come il Covid-19. “Stiamo vivendo in un momento di pericolo senza precedenti e le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse riflettono ...

Il Bulletin of Atomic Scientists ha regolato l'orologio dell'apocalisse a 90 secondi dalla mezzanotte. Non siamostativicini alla fine del mondo Secondo il Bulletin of Atomic Scientists non siamostativicini all'annientamento. Gli scienziati del gruppo fondato nel 1945 da Albert Einstein, ...... una scelta che ha perfettamente senso non solo perché Maverick è un filmone, ma perché - avete... non fate finta che non sia). Qualsiasi cosa. Sono contento di vederlo agli Oscar, non sono ...

90 secondi a mezzanotte, gli scienziati avvertono: "Mai così vicini alla catastrofe nucleare" la Repubblica

Guerra nucleare, Orologio dell'Apocalisse a 90 secondi dalla mezzanotte. «Mai così vicini alla fine del mondo» ilmattino.it

Orologio dell'Apocalisse, mancano solo 90 secondi a mezzanotte ... Fanpage.it

In Groenlandia temperature mai così alte da 1000 anni Montagna.tv