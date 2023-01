Mafia | spunta lo statuto di Cosa Nostra | 7 arresti a Palermo | sventato un omicidio

Leggi su inews24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Non si ferma l’azione delle forze dell’ordine, volta a smantellare la. Dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro, un altro colpo è stato inferto alla criminalità organizzata in Sicilia. I carabinieri del Nucleo investigativo dihanno arrestato 7 boss, colpendo la cosca di Rocca Mezzomonreale e i suoi vertici, già condannati in via definitiva L'articolo proviene da Inews24.it.