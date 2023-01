Mafia | in intercettazioni spunta ‘statuto’ | codice scritto di Cosa nostra

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un summit diin una casa nelle campagne della provincia di Caltanissetta per dirimere una controversia tra due uomini d’onore. E’ quanto emerge dal blitz eseguito ai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale dei carabinieri di Palermo che ha colpito il mandamento di Pagliarelli e, in particolare, la famiglia di Rocca Mezzomonreale. Sette le misure cautelari (5 in carcere e 2 ai domiciliari) emesse dal gip di Palermo su richiesta della locale Direzione distrettuale anti. I provvedimenti, emessi dal gip di Palermo su richiesta della locale Direzione distrettuale anti, sono stati eseguiti oltre che nel capoluogo siciliano, anche a Riesi (Caltanissetta) e Rimini.MAFIOSO– Grazie a complessi servizi di pedinamento e ...