Mafia | blitz a Palermo e sette arresti | spunta anche una “Costituzione” di Cosa Nostra

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen – Lasotto attacco a? Sicuramente esagerato affermarlo, chiaramente, ma l’ultimoha portato a un “bottino” interessante, connel capoluogo siciliano, come riporta Tgcom24. Arrestare un boss è sempre unapositiva Al di là di ogni critica per le innumerevoli contraddizioni che si porta dietro, l’arresto di Matteo Messina Denaro non va sottovalutato, perché banalmente non si sa maipossa produrre di positivo, a prescindere dalle sue debolezze intrinseche. In un corpo di polizia, o di inquirenti, magari, può generare qualche entusiasmo in taluni, magari eccessivo, ma magariutile a rilanciare l’attività contro la criminalità organizzata, a dare un po’ di “energia”. Chissà. Non sappiamo, ...