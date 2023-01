Mafia | arresti a Palermo Boss intercettato rivela | “Abbiamo statuto scritto”

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 24 gennaio 2023) I carabinieri del Nucleo investigativo dihanno arrestato oggi sette persone con le accuse di associazione mafiosa ed estorsione aggravata. Il blitz ha colpito la “famiglia” mafiosa di Rocca Mezzomorreale (Pa) e i suoi vertici, già condannati in via definitiva e tornati liberi dopo aver scontato la pena. In cella sono finiti anche uomini d'onore riservati, sfuggiti finora alle indagini, che sarebbero stati chiamati in azione solo in momenti di criticità per la cosca. Uno deiarrestati, non sapendo di essere, ha affermato: "C'è lo, che hannoi padri costituenti”. Unazione che i magistrati ritengono importantissima e che conferma l'osservanza da parte dei capidi ferree regole, una sorta di ...