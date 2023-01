Lutto nel calcio italiano | malore improvviso per l’ex calciatore di Serie A durante la partita di padel

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ununadi. È morto cosìe attuale allenatore dell’Academy del Milan in Kuwait. Un attacco cardiaco non ha lasciato scampo a Patrizio Billio, 48 anni, che in passato ha indossato le maglie di numerose squadre italiane ed estere come Ravenna, Verona, Casarano, Ternana, Ancona, Crystal Palace ed è anche andato in Scozia. Era laureato in scienze motorie con indirizzo Sports management all’Università Cattolica di Milano. La scorsa estate è stato assunto dal Milan, mentre in questi giorni era al lavoro con Pietro Vierchowood per il Milan Summer Camp che si terrà fra giugno e luglio a Cortina d’Ampezzo. Tanti i messaggi che stanno comparendo sui social per ricordare Patrizio Billio. Il Milan su Twitter si è così ...