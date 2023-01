L' ultimo tentativo di mediazione del governo non scongiura lo sciopero dei benzinai

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 24 gennaio 2023) Scatta stasera alle 19 lodi 48 ore dei. A meno che il ministro Adolfo Urso e i sindacati di categoria non trovino un accordo per disinnescare la serrata. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti convocato i rappresentanti del settore per un incontro last minute questo pomeriggio alle 15. L'invito è arrivato praticamente 10 minuti prima dell'incontro, perciò alcune delegazioni non potranno essere presenti di persona e si collegheranno via web. "Il ministero ha fatto delle proposte per evitare loche tra qualche ora inizia", ha detto Urso lasciando il ministero al termine del tavolo. "Aspetto che diano delle risposte, hanno ritenuto di esaminarle nel merito e aspettiamo le risposte". Dunque, salvo un accordo convincente sulla modifica del decreto Trasparenza, la serrata inizierà dalle sette ...