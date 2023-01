L’ultimo ballo di Glover Texeira

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 24 gennaio 2023) Dopo quasi tre anni di assenza dal Brasile, UFC è tornato a Rio col suo evento numero 283. Una card culminata da due match valevoli per i titoli dei Pesi Mosca e dei Massimi-Leggeri. In questa seconda categoria di peso è regnata la confusione fino a non molto tempo fa, anche per via dell’infortunio del campione Ji?í Procházka, che ha subito reso vacante il proprio titolo. Dopo il pareggio tra Ankalaev e Blachowicz a UFC 282 Dana White ha deciso di mettere uno contro l’altroTeixeira (campione precedente, sconfitto proprio da Procházka) e Jamahal Hill, nuova speranza proveniente dalle Contenders Series, che dal 2019 a oggi si è costruito un nome battendo avversari del calibro di Johnny Walker e Thiago Santos. Hill è riuscito non solo a prendersi la cintura contro un veterano, ma anche a dimostrare di far parte dell’élite di questo sport, con una prestazione ...