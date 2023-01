Lucarelli jr e Apolloni ai pm | ' Lei era consenziente Non c' è stata alcuna violenza'

La difesa ha chiesto al giudice Cipolla la revoca della misura cautelare perjr e. La decisione è attesa nelle prossime ore e se sarà un rigetto si ricorrerà al Riesame.L'avvocato di Mattiae Federicoparla di un video, che sarebbe stato cancellato, e che se recuperato 'li ...

Calciatori arrestati: Lucarelli e Apolloni dal gip, l'interrogatorio una liberazione Agenzia ANSA

Spostati, ora tocca a me: le frasi del video dello stupro per cui sono indagati Lucarelli e Apolloni Fanpage.it

Stupro di gruppo a Milano, Apolloni e Lucarelli: "Serata goliardica, lei era consenziente" - Cronaca IL GIORNO

Stupro di gruppo, Lucarelli e Apolloni respingono le accuse: "Lei era consenziente IL TELEGRAFO Livorno

La ragazza che accusa Lucarelli junior e Federico Apolloni di stupro: «Mattia mi disse: è stato bellissimo, dobbiamo rifarlo» Corriere Milano

LIVORNO Un video, realizzato con un cellulare, e poi cancellato per non farlo trovare alla fidanzata potrebbe essere l’elemento difensivo di punta per i calciatori del Livorno, Mattia Lucarelli e Fede ...A Milano si stanno svolgendo gli interrogatori di garanzia di Mattia Lucarelli e Federico Apolloni. I due 23enni giocatori del Livorno sono ai domiciliari dopo essere stati accusati di ...