Luca Crecco dal Pescara al Taranto

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 24 gennaio 2023) IlFootball Club 1927 comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive del calciatore, prelevato a titolo definitivo dal. Classe 1995, romano,è cresciuto calcisticamente nelle fila della Lazio, club con il quale ha anche esordito in Serie A (5 presenze) realizzando una rete nella massima serie il 23 aprile 2017 nel 6-2 con cui i biancocelesti sconfissero il Palermo. Con ilsi è affacciato per la prima volta in Serie C dopo una carriera intera in Serie B con le maglie di Ternana, Lanciano, Modena, Avellino, Cosenza, L.R.Vicenza e, appunto,. Nasce centrocampista esterno sinistro, ma può ricoprire anche la posizione di ala sinistra, terzino sinistro e, all’occorrenza, terzino destro. ...