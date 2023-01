L’omeopatia nel trattamento dei tumori

Leggi su butac

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ci è stato segnalato l’intervento del prof. Giovanni Frajese a Un Giorno Speciale, trasmissione della solita Radio Radio, dove il professore dell’Università degli Studi di Roma ha raccontato di uno studio che avrebbe dovuto rivoluzionare il nostro modo di guardare la medicina. Sono parole del professore, che riportiamo per intero con il virgolettato che viene trascritto da Radio Radio: Nel 2015 un articolo scientifico del quale non si parlò per niente, dimostrava che sulle linee cellulari di glioma che è uno deipiù aggressivi e meno trattabili sul sistema nervoso centrale, un preparato diluito nella maniera omeopatica, quindi senza la presenza delle molecole veramente all’interno, ma quella che si chiama la memoria di quella impronta energetica nell’acqua otteneva sulle linee cellulari degli effetti biologici estremamente importanti e misurabili. Questa era già ...