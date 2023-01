Lo ha sottolineato la candidata civica e del Terzo Polo alla presidenza della Regione, Letizia, a margine di un incontro con i vertici regionali di Ance."Credo che ci sia un ...... candidato alle regionali lombarde nella lista civica 'LetiziaPresidente', attacca il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, che appoggia la stessaper la presidenza della. '...

Lombardia, Moratti: "Sanita' Fontana da' merito a Bertolaso, ma l'ho chiamato io" - Lombardia Agenzia ANSA

Lombardia, Moratti: su autonomia assolutamente allineati con Calenda Agenzia askanews

Lombardia, Moratti: "Majorino Sa di perdere e spara grosso" - Politica - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

Moratti: «Sanità, subito fondi per tagliare le liste d'attesa in Lombardia» Avvenire

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Primo confronto pubblico tra i quattro candidati governatori in Lombardia: Attilio Fontana (centrodestra), Pierfrancesco Majorino (centrosinistra), Letizia Moratti (Terzo Polo) e Mara Ghidorzi (Unione ...