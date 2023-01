Lo Stato acquista lettera di Leopardi al cugino Giuseppe

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Caro Peppino, Veramente le amicizie o non si dovrebbero mai stringere, o strette che fossero non si dovrebbero mai rompere. Sono però ben certo e bene persuaso che la colpa in ciò non sia stata vostra”. Così scriveva Giacomo, spedita da Recanati il 29 agosto 1823, al, il marcheseMelchiorri a Roma. Ora questaautografa a carattere privato è stata acquisita dalloe consegnata alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Il Ministero della Cultura ha esercitato il diritto di prelazione assicurandosi l’autografo ed impedendo che venisse venduto a privati. Lava così ad arricchire ancor di più il prezioso fondoano della Biblioteca Nazionale di Napoli, che custodisce in originale l’opera di ...