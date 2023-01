Lo staff di Nikita contro la mamma di Onestini | “Famiglia ridicola”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Una cosa che il Grande Fratello Vip ci ha insegnato nel corso degli anni è che i parenti e gli amici dei concorrenti meriterebbero un format a parte. Dal padre di Antonella Fiordelisi, allodiPelizon, passando per il fratello di Lucafino alla sorella di Edoardo Tavassi. Ieri sera Alfonso Signorini ha sbloccato un altro personaggio, Carla, ladi LucaCarla ha letteralmente svoltato questo blocco,si ricorda tutte le puntate e i dettagli di ogni singolo concorrente e ha letteralmente asfaltato la fatina e tutto il cucuzzaro LA VOGLIO IN CASAAAA#GFVIP #incorvassi pic.twitter.com/l5qutLQt7h — Erika (@BiasiErika) January 23, 2023 Ladi Lucanel suo breve intervento ha messo al loro posto ...

Fanpage.it

L'ex schermitrice ha un ritardo e ha chiesto un test di gravidanza allodi Alfonso Signorini. ... l'ex schermitrice si è sfogata un po' con la 'nuova' amicaPelizon. Lo sfogo di Antonella ...Lo ha detto il nuovo portiere della Reggina,Contini, arrivato in prestito a titolo ... una piazza storica, con una squadra forte e potermi mettere a disposizione delloguidato da Pippo ... Lo staff di Nikita sulle offese alla concorrente al GF: Inoltrata una ... Antonella Fiordelisi ha un ritardo e ha chiesto alla produzione del GF Vip di poter fare un test di gravidanza.SAN BENEDETTO - Riprendono gli allenamenti in casa rossoblù in vista della prossima gara contro Sutor Montegranaro, in programma per domenica 22 gennaio ...