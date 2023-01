Liverpool-Chelsea | arrestati ad Anfield tre tifosi per cori omofobi

(Di martedì 24 gennaio 2023) Dopo la disputa del match di Premier League ad, tra, sono statitre, due all’esterno dello stadio e uno all’interno dell’impianto. Gli uomini, di 23, 37 e 49 anni, hanno pronunciato alcuni, come spiegato dal sovraintendente della gara, Paul Sutcliffe: “La polizia del Merseyside non tollererà crimini d’odio di qualsiasi forma e consegneremo alla giustizia chiunque sia ritenuto responsabile di aver commessooffensivi. In questo caso, se i tre sospetti vengono accusati e giudicati colpevoli per il reato, allora chiederemo loro ordini di divieto dal calcio”. La situazione dei tre uomini colpevoli, come riportato da una dichiarazione ufficiale, ora è la seguente: “Il 37enne è stato rilasciato ...

Tre uomini sono stati arrestati per presunti cori omofobi durante lo scontro della Premier League traad Anfield sabato, come riferito dalla polizia del Merseyside che ha confermato che, in tre momenti separati, due arresti sono avvenuti fuori dallo stadio in Anfield Road e l'altro ...Per abbassare le pretese e arrivare a un accordo ilsta valutando anche di cedere ai ... cifra alla portata solo di tre club: Real Madrid, Manchester City e. È l'obiettivo numero in ...

Cori omofobi durante Liverpool-Chelsea, arrestati tre tifosi La Stampa

John Terry vede la partita tra i tifosi del Chelsea: cori per lui La Gazzetta dello Sport

Liverpool-Chelsea è sembrata una partita di metà classifica ed in effetti lo era (Bbc) - ilNapolista IlNapolista

Premier: Liverpool-Chelsea finisce 0-0, il Brighton si porta a -2 dal Tottenham la Repubblica

L'interesse del Liverpool per Mount spaventa il Chelsea: londinesi pronti a rinnovare il contratto TUTTO mercato WEB

L'ex bandiera del Chelsea è stato sollevato dall'incarico di manager dei Toffees. Fatale l'ultima sconfitta rimediata a Londra con il West Ham Salta la ...L'Arsenal batte il Manchester United al 90' e torna a +5 sul City. Solo un triste 0-0 tra Liverpool e Chelsea. Il quadro della 21/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE) (ANSA) ...