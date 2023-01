LIVE Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | il vantaggio dei sette fuggitivi scende sotto i tre minuti

(Di martedì 24 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.40 La Bora-Hansgrohe di Sam Bennett sta tenendo un ritmo regolare ed è ora scesai tredi margine. 21.37 Il gruppo sta recuperando qualcosa, è ora segnalato a 3’07”. 21.34 87 chilometri all’arrivo. 21.31 Tra i, il migliore in classifica generale è Mauricio Dominguez, ottantaduesimo a 1’04” da Sam Bennett. 21.28 Rimasti dunque inin avanscoperta, sempre un margine attorno ai tree mezzo: Marcelo Nahuel Mendez (ARG) – Municipalidad de Rawson Mauricio Dominguez (ARG) – Agrupación Virgen de Fatima – SanBiker Motos José Luis Rodriguez (CHI) – Cile Emiliano Contreras (ARG) – Argentina Lukas Dundic (ARG) – Argentina Pedro Gordillo (ARG) – Municipalidad de Rawson Daniel ...

Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Vuelta a San Juan, la Autodromo de Villicum-Autodromo de Villicum di 170,9 chilometri.