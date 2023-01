LIVE Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo si rimette all’inseguimento | due minuti per la fuga

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023) 22.34 Ilora va ad oltre 50 all'ora, il margine di Lukas Duncic, Josè Luis Rodriguez e Marcelo Nahuel Mendez è di 1'40". 22.31 E infatti in poco tempo il plotone ha recuperato un minuto. 22.28 Ora il, trainato dal tedesco Florian Lipowitz della Bora-Hansgrohe, ha ripreso a viaggiare con le marce alte. 22.25 50 chilometri al traguardo! 22.22 Piccola particolarità, ci sono otto campioni nazionali in corsa. Sergio Higuita (Colombia), Yevgeniy Gidich (Kazakistan), Abner Gonzalez (Porto Rico), Vinicius Rangel (Brasile), Peter Sagan (Slovacchia), Emiliano Contreras (Argentina), Bolivar Espinoza (Panama) e José Luis Rodriguez (Cile). 22.19 Ripresi intanto gli altri attaccanti, che si sono rialzati. 22.16 Da questo sprint è nato il tentativo di Duncic, Rodriguez e Mendez, ...