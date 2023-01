LIVE – Venezia-Cluj | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ilindi-Napoca, sfida valida come dodicesima giornata delladi. La sconfitta contro il Bourg en Bresse ha fatto perdere qualche posizione in classifica agli uomini di coach De Raffaele, che ora si trovano comunque ad occupare un ottimo quarto posto. Di fronte, l’ottava in classifica, che battendo il Lubiana ha interrotto una striscia di tre sconfitte di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 24 gennaio, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

DAZN

Dopo la scorsa stagione positiva in Serie A nonostante la retrocessione del, in questo ...tutti gli acquisti ufficiali della sessione di gennaio in Serie A fino a oggi FIORENTINA - TORINO...... in particolare è andato a segno anche nella sua unica partita di campionato giocata al Dall'Ara contro il Bologna, il 21 novembre 2021 con il- in casa invece la sua media gol nella ... Diretta Venezia-Cittadella: dove vederla in tv e live streaming pazienti-psichiatrici, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: pazienti-psichiatrici. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it ...L'Umana Reyer Venezia ospita la Pallacanestro Trieste nella 16a giornata di LegaBasket Serie A. Tanti ex della partita, da Luca Campogrande a Michele Ruzzier e ancora ...