(Di martedì 24 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.21: All’inseguimento del norvegese ci sono il padrone di casa Manuel Feller che deve smaltire la delusione per l’uscita di domenica a Kitzbuehel e lo svizzero Loic Meillard che sta disputando una grande stagione 20.18:con il pettorale 1 è stato il più veloce in una prima manche in cui la pista si è rovinata piuttosto in fretta, come spesso capita a. Il norvegese ha sfruttato al meglio le condizioni della pista ed è stato bravissimo a tracciare le traiettorie più redditizie 20.15: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alladella seconda manche dellodi(Austria), valido per la coppa del Mondo 2022-di sci ...

Rielaborare un tema classico come quello del bene e del male in chiave- fi, tramutandoli in ... un'entità che parla attraverso i computer (d'impatto il semplice ripetersi di un 'I!' sullo ...... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Saranno ben otto le italiane al cancelletto ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH ...

LIVE Sci di fondo, Team Sprint Livigno 2023 in DIRETTA: anticipo di Mondiali, Federico Pellegrino in coppia con De ... OA Sport

LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia non ci sarà! Cosa è successo alla bergamasca OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2023 in DIRETTA: Kristoffersen per il quinto sigillo sulla Planai, Gross, Sala e Vinatzer cercano la rimonta dalle 20.45 OA Sport

LIVE - Sci alpino, GIGANTE femminile Kronplatz 2023 (DIRETTA) SPORTFACE.IT

LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2023 in DIRETTA: pettorali di partenza, prima manche alle 17.45 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40. Questa la classifica dopo le prime 30 discese: 1 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 54.19 2 FELLER Manuel AUT 54.40 +0.21 3 MEILLARD Loic SUI 54.49 +0.30 4 BRAAT ...SCHLADMING - La Coppa del Mondo di sci alpino 2022/23 prosegue con questo martedì di gare e si sposta a Schladming per lo slalom maschile ...