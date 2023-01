LIVE Sci alpino | Slalom Schladming 2023 in DIRETTA | Kristoffersen dà spettacolo sulla Planai Vinatzer e Sala fuori dalla top 10 ma possono rimontare

(Di martedì 24 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.32: Tanti numeri nella seconda parte per l’azzurro Gross che accumula un ritardo pesante, 3?41, è 21mo e farà fatica a qualificarsi, anche se non tutto è perduto 18.31: Gross all’intermedio ha un ritardo di 1?06 18.30: Discreta la prova dello svizzero Rochat che si inserisce al 19mo posto a 2?53testa 18.28: E’il croato Zubcic che inforca dopo poche porte 18.27: Tanti problemi per lo svizzero Aerni che accumula un ritardo di 3?38, 19mo posto 18.25: Questa la classifica dopo le prime 22 discese: 1Henrik NOR 54.19 2 FELLER Manuel AUT 54.40 +0.21 3 MEILLARD Loic SUI 54.49 +0.30 4 BRAATHEN Lucas NOR 54.76 +0.57 5 ZENHAEUSERN Ramon SUI 54.85 +0.66 6 RYDING Dave GBR 54.93 +0.74 7 NOEL Clement FRA 54.96 +0.77 8 YULE Daniel SUI 55.37 ...

valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno ben otto le italiane al cancelletto ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH ...

LIVE Sci di fondo, Team Sprint Livigno 2023 in DIRETTA: anticipo di Mondiali, Federico Pellegrino in coppia con De ... OA Sport

LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia non ci sarà! Cosa è successo alla bergamasca OA Sport

Sci alpino, Mikaela Shiffrin domina la Erta di Kronplatz e fa 83 in Coppa del Mondo. Terza Federica Brignone, Bassino decima OA Sport

Sci alpino, i convocati dell'Italia per il gigante di Schladming: otto gli azzurri al via OA Sport

LIVE - Sci alpino, SLALOM maschile Schladming 2023 (DIRETTA) SPORTFACE.IT

SCHLADMING - La Coppa del Mondo di sci alpino 2022/23 prosegue con questo martedì di gare e si sposta a Schladming per lo slalom maschile ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.23 Dominio di Mikaela Shiffrin. Vince con 45 centesimi su Lara Gut-Behrami, realizzando il miglior tempo in entrambe le manche. 14.22 Shiffrin è avanti 2 d ...