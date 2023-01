(Di martedì 24 gennaio 2023) Latestuale dellodi, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Saranno sei gli azzurri al cancelletto di partenza: Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Stefano Gross, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Tommaso Saccardi. Appuntamento a partire dalle ore 17.45 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 20.45. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

Rielaborare un tema classico come quello del bene e del male in chiave- fi, tramutandoli in ... un'entità che parla attraverso i computer (d'impatto il semplice ripetersi di un 'I!' sullo ...... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Saranno ben otto le italiane al cancelletto ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH ...

LIVE Sci di fondo, Team Sprint Livigno 2023 in DIRETTA: anticipo di Mondiali, Federico Pellegrino in coppia con De ... OA Sport

LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia non ci sarà! Cosa è successo alla bergamasca OA Sport

Sci alpino, Mikaela Shiffrin domina la Erta di Kronplatz e fa 83 in Coppa del Mondo. Terza Federica Brignone, Bassino decima OA Sport

Sci alpino, i convocati dell'Italia per il gigante di Schladming: otto gli azzurri al via OA Sport

LIVE - Sci alpino, SLALOM maschile Schladming 2023 (DIRETTA) SPORTFACE.IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.23 Dominio di Mikaela Shiffrin. Vince con 45 centesimi su Lara Gut-Behrami, realizzando il miglior tempo in entrambe le manche. 14.22 Shiffrin è avanti 2 d ...KRONPLATZ - Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante femminile di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Con il tempo complessivo di 2'00"61, la sciatrice statunitense, già in testa dopo ...