LIVE Sci alpino | Gigante Kronplatz 2023 in DIRETTA | Shiffrin domina | terza Brignone | decima Bassino

(Di martedì 24 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.27 La top10 della gara: Mikaela(Stati Uniti) 2’00?61 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.45 Federica(Italia) +1.43 Petra Vlhova (Slovacchia) +1.65 Tessa Worley (Francia) +1.89 Sara Hector (Svezia) +2.05 Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) +2.09 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +2.12 Valerie Grenier (Canada) +2.36 Marta(Italia) +2.60 14.24 Vittoria n.83 in carriera in Coppa del Mondo per Mikaela, record assoluto in campo femminile ed a -3 dal primato generale di Stenmark. Va detto che lo svedese raggiunse quota 83 alla 239ma gara in carriera e nel giorno in cui compì 30 anni. L’americana invece oggi ha disputato la 238ma gara e deve ancora compiere 28 anni… 14.23 Dominio di Mikaela. ...

