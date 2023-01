LIVE Sci alpino | Gigante Kronplatz 2023 in DIRETTA | Marta Bassino deve respingere l’assalto di Mikaela Shiffrin

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDIProgramma, orari, Tv e streaming deldi Kropnplatz – Presentazione della due giorni di Coppa a– Il programma della Coppa del Mondo di scifemminile – I precedenti die Federica Brignone a– L’Italia verso i Mondiali di sci– Le convocate dell’Italia per la tappa di– Le date dei Mondiali degli sport invernali – Classifica della Coppa del Mondo femminile – La classifica di coppa per Nazioni – La cronaca del SuperG di Cortina Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladel ...