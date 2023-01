(Di martedì 24 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.19 PODIO per. Perde tanto, ma si porta in testa con 22 centesimi su Vlhova. L’azzurra non ha sciato benissimo, ha patito le curve molto più angolate rispetto alla prima manche. Ma è comunque bastato per arpionare la 56ma top3 in carriera in Coppa del Mondo. Sarà dura vincere. Ora la svizzera Lara Gut-Behrami (-0.14). 14.17 Grenier ha dato la sensazione di non attaccare al 100%. E il cronometro non mente: sesta a 71 centesimi da Vlhova, che ora si trova ad un passo dal podio. Ma ne restano ancora 3…E’ il momento di, parte con 0.74 da gestire. Conoscendola, attaccherà. 14.15 Ora le migliori quattro, qui ci si gioca podio e vittoria. Tocca alla canadese Valerie Grenier (-0.25), che ormai è una big a tutti gli ...

Rielaborare un tema classico come quello del bene e del male in chiave- fi, tramutandoli in ... un'entità che parla attraverso i computer (d'impatto il semplice ripetersi di un 'I!' sullo ...... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Saranno ben otto le italiane al cancelletto ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH ...

LIVE Sci di fondo, Team Sprint Livigno 2023 in DIRETTA: anticipo di Mondiali, Federico Pellegrino in coppia con De ... OA Sport

LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia non ci sarà! Cosa è successo alla bergamasca OA Sport

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2023 in DIRETTA: Bassino non rimonta, tra poco Federica Brignone OA Sport

Sci alpino, Mikaela Shiffrin detta legge nella prima manche a Kronplatz, terza Federica Brignone, lontana Bassino OA Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2023 in DIRETTA: pettorali di partenza, prima manche alle 17.45 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE DI KRONPLATZ 11.53: Per il momento è tutto, appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. Grazie per averci seguito, a pi ...PLAN DE CORONES/KRONPLATZ - La Coppa del Mondo di sci alpino 2022/23 riparte già di martedì con il primo dei due giganti femminili sull'Erta.