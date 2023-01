Litvinenko - Indagine sulla morte di un dissidente | il trailer della miniserie con David Tennant

(Di martedì 24 gennaio 2023)e Margarita Levieva sono i protagonistidi un, dal 25 gennaio su Sky e NOW. Il 25 gennaio, in esclusiva su Sky e NOW, arriverà ladi un, e ilregala alcune sequenze in anteprima del progetto con stare Margarita Levieva. Il video anticipa qualche passaggiodrammatica storia ispirata a quanto realmente accaduto dopo che un uomo, mentre si trova in ospedale, chiede alla polizia di indagare su un omicidio, quello di ...

Il 25 gennaio, in esclusiva su Sky e NOW, arriverà la miniserie Litvinenko - Indagine sulla morte di un dissidente, e il trailer regala alcune sequenze in anteprima del progetto con star David Tennant e Margarita Levieva. Il video anticipa qualche passaggio della drammatica storia ispirata a quanto realmente accaduto dopo che un uomo, mentre si trova in ospedale, chiede alla polizia di indagare su un omicidio. Alexander Litvinenko, l'ex spia russa, la cui morte è avvolta nel mistero è il protagonista di questa storia. La miniserie parla proprio della tragica fine dell'ex dissidente russo, nonché i dieci anni di calvario che la sua famiglia ha dovuto affrontare. Litvinenko - Indagine sulla morte di un dissidente: la recensione della miniserie con David Tennant e Margarita Levieva che andrà in onda su Sky dal 25 gennaio.