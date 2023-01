L’Italia in Africa | dopo 60 anni tornano d’attualità le intuizioni di Enrico Mattei

Leggi su ildenaro

(Di martedì 24 gennaio 2023) La Capo del Governo Meloni domenica pomeriggio si è recata in trasferta a Algeri, a un salto dalle coste siciliane: le è bastato sorvolare il Mediterraneo e si è trovata in Nord. Seppure si tratti di una considerazione ovvia, sottolinearla non è superfluo. Neanche ricordare che per raggiungere Mosca è necessario affrontare un volo più lungo. La visita di due giorni della Premier a quel paeseno, accompagnata oltre che dal suo staff, anche dal Presidente dell’Eni De Scalzi, è stata improntata soprattutto al perfezionamento di affari di importanza strategica non solo per l’ Italia, quanto per tutta l’ Europa. È opportuno ricordare che la strada verso il terzo mondo era stata riaperta meno di un anno fa dall’allora Primo ministro Draghi. Questi aveva ritenuto opportuno iniziare a stringere di nuovo i rapporti di collaborazione con quel Paese. ...