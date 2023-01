L’Italia ha svenduto le sue fonti nazionali Il governo Meloni deve attenersi alla Costituzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Quello che sta avvenendo in Italia, come si rileva dai mass media degli ultimi giorni, è la conclusione del patto scellerato che nel corso di oltre sessanta anni si è attuato, certamente in massima buona fede, tra finanza e politica, al fine di accentrare la ricchezza nelle mani di pochi aumentando la larga platea dei poveri. Tale conclusione si è manifestata soprattutto nella ferrea volontà espressa dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di voler “evitare gli abusi” (inesistenti a causa di una legge ad hoc) nelle intercettazioni dei pubblici ministeri eliminando taluni reati per i quali è ammessa l’intercettazione: i reati di mafia e i pericolosissimi reati della corruzione, che consiste nei vantaggi concessi da soggetti della Pa a singole persone, e della concussione, consistente nella richiesta di somme di denaro o altre utilità da parte di agenti della pubblica amministrazione ...