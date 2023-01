L’invio di armi all’Ucraina divide ancora Governo e Cinquestelle

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – Presidente, sesto invioannunciato dal Ministro Crosetto. Qual è la vostra posizione? Loro dicono che sarà condiviso da tutto il Parlamento. “Noi riteniamo che questa prospettiva dell’escalation non ci porti a nessuna via d’uscita. Quindi vediamo soltanto una contrapposizione, vediamo soltanto una prospettiva di continuo invio ma nessuna prospettiva di negoziato di pace. A Ramstein si è parlato di tutto ma non si è parlato né di negoziati né di pace. La nostra posizione la conoscete. Riteniamo da tempo e sosteniamo l’Ucraina ma è chiaro che dopo gli invii l’Italia ha dato il suo. Adesso L’Italia, nella sua tradizione, deve essere in prima fila per dare un contributo alla via diplomatica”. La domanda della giornalista Adnkronos, Stefania Marignetti, trova una risposta netta dal leader dei, Giuseppe Conte. Il ...