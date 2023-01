L' intervista - Micke Athlon | Ogni giorno parliamo di sostenibilità con i fleet manager

Leggi su quattroruote

(Di martedì 24 gennaio 2023) Dopo gli studi alle università di Augsburg e Torino, Matthiasha lavorato per quasi cinque anni alla Mercedes-Benz Lease di Stoccarda: oggi è ceo diItaly, azienda che ha iniziato a operare nel nostro Paese nel 2009 e che dal 2022 è diventata parte di Mercedes-Benz Mobility AG. Ecco la sua visione sull'anno appena concluso. Problemi di consegne e aumenti dei listini: come avete gestito questi aspetti con i clienti?Lavoriamo per combinare esigenze del cliente, disponibilità dei veicoli, durate, percorrenze e servizi, alla luce degli aumenti di listino e dei canoni. Ove possibile si opta per la proroga, ma se il chilometraggio previsto è già stato raggiunto e il veicolo diventa non più gestibile o non più sicuro, si deve necessariamente andare sul prodotto nuovo. Operiamo moltissimo di concerto con i costruttori e i concessionari per ...