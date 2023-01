L’Intelligenza Artificiale può svolgere il ruolo di avvocato difensore? DoNotPay farà questa prova

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 24 gennaio 2023)potrebbe essere utilizzata durante un processo che si terrà il 22 febbraio negli Stati Uniti. Attraverso uno smartphone il sistema di Intelligenzaascolterà quanto viene detto in aula per poi suggerire all’accusato, attraverso degli auricolari, cosa dire: l’IA assumerà quindi ildi. Il caso non è molto rilevante e riguarda una multa per eccesso di velocità ma stabilirà comunque un precedente perchénon era mai stata applicata prima d’ora in un contesto come questo. LEGGI ANCHE > Per parlare con il chatbot di Hitler e sentirgli dire delle falsità bisogna pagare. Le critiche a Historical Figures Chi ha creato l'”robot” e perché? ...