L' innocente | il miglior film di Garrel | frulla vari generi con maestria

(Di martedì 24 gennaio 2023) L'AL cinema. Con Louis, Anouk Grinberg e Roschdy Zen. Regia di Louis. Produzione Francia 2022. Durata: 1 ora e 39 minuti LA TRAMA Madre e figlio non proprio raccomandabili. Lei è una sciroccata col vizio di innamorarsi di delinquenti carcerati e magari di sposarli. Lui è un edipico quasi irreversibile. Per di più in piena crisi dopo la morte della moglie in un incidente. Vorrebbe appoggiarsi per elaborare il lutto alla madre, ma costei ha altro a cui pensare. L'ultimo suo amore (in gattabuia come gli altri) ha voluto sposarlo appena tornato a piede libero. L'edipico non la prende bene. Non ci crede che il nuovo patrigno, una volta uscito di galera voglia mettere la testa a posto. Perciò si mette a pedinarlo, ansioso di dimostrare alla mamma che il suo ennesimo amore è ancora una volta la persona sbagliata. ...