Liga | giornata 18 | al Barça basta Pedri | insegue il Real

Infobetting

Tre vittorie consecutive per la squadra di casa fino alla più recentedove ha perso 1 - 0 ...45 MAROCCO BOTOLA PRO Difaa El Jadidi - Raja Casablanca 20:30 MESSICOPREMIER SERIE A - ...Commenta per primo Ultimo appuntamento della 18ªdie alle 21 tocca al Valencia : la squadra di Gattuso vuole ripartire dopo due sconfitte consecutive e ospita l' Almeria , in uno scontro cruciale per allontanarsi dalla zona calda ... Formazioni Liga 19a giornata 2022/2023 Finisce in parità il posticipo della 18ª giornata: i levantini vanno due volte in vantaggio, ma vengono sempre raggiunti dagli andalusi e non riescono a staccarsi dalla zona retrocessione ...Il Valencia di Rino Gattuso non va oltre il 2-2 in casa contro l'Almeria, nel posticipo della 18/a giornata della Liga. Ospiti che nel primo tempo ...