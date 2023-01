Liga 2022 23 | il Valencia non regge botta | termina 2-2 contro l’Almeria

Leggi su sportface

(Di martedì 24 gennaio 2023) Pareggio per 2-2 trae Almeria nella 18esima giornata della/23. Un punto per parte, le due formazioni restano rispettivamente in 12esima e 14esima posizione con 20 e 19 punti. Ad aprire le marcature è la squadra di Gattuso al 48esimo minuto con il colpo di testa di Kluivert, pareggio subito dopo trovato dalla formazione ospite grazie all’azione tra Robertone e Chumi, è quest’ultimo a staccare alto e con freddezza insaccare sotto la traversa. Il nuovo vantaggio delarriva poi al 65esimo con il pallone insaccato da Gaya, sorpasso che dura ben poco: i Rojiblancos trovano il 2-2 dieci minuti dopo con il gol di Portillo. SportFace.