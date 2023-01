Libero e Virgilio | posta elettronica ancora inaccessibile | Ma nessuna perdita di dati

(Di martedì 24 gennaio 2023) Due giorni dopo, i problemi ai siti dei servizi email non sono stati risolti. La rabbia sui social degli utenti: "Le email mi servono per lavorare"

Estratto di www.lastampa.itmail Il servizio di posta elettronica disono inaccessibili. Le prime segnalazioni sono arrivate nella serata di ieri ma stamattina chi possiede un account di posta elettronica sui due provider non riescono ad accedere ...Niente mail per gli utenti di. Da domenica sera infatti i due servizi di posta elettronica stanno registrando dei malfunzionamenti come segnalato da moltissimi utenti su DownDetector per i servizi die ...

Si tratta degli utenti che possiedono account Libero e Virgilio, entrambi riconducibili alla società Italia Online. Il disservizio ha colpito tutti gli utenti, anche quelli che usufruiscono di ...Da trentasei ore è impossibile accedere alle caselle mail Libero.it e Virgilio.it. Il guasto alle infrastrutture del provider impedisce di utilizzare la posta elettronica di nove milioni di utenti att ...