L’Hellas Verona si inserisce alla corsa Shomurodov | i dettagli

(Di martedì 24 gennaio 2023) Eldor, attaccante della Roma, vorrebbe trovare più spazio altrove, ma il club giallorosso non avrebbe intenzione di prestarlosi sarebbe inseritoper Eldor. L’uzbeko, infatti, sta trovando pochissimo spazio in giallorosso e vorrebbe andare a giocare altrove. Secondo Il Tempo, la Roma non avrebbe cambiato la sua linea: vuole cedere il giocatore a titolo definitivo e non farlo partire in prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24.