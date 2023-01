(Di martedì 24 gennaio 2023) RIAD (ARABIA SAUDITA) - L'arrivo di Cristianoall' Al -ha entusiasmato i tifosi gialloblù e non solo: la possibilità di ammirare da vicino le gesta di un campione di tale calibro in un ...

Il brasiliano farà le veci delbiancoceleste al centro del tridente in una sfida ... Può migliorare nell'attacco'area - ha detto in conferenza stampa - ma gli manca poco. Lui è forte e a ...... può essere considerato come una vera e propria istituzione della squadra, un giocatore che milita all' Al - Nassr fin dalle giovanili e che prima'arrivo di Cr7 ne era il...

Calzona, ct Slovacchia: "Skriniar merita di essere il capitano dell'Inter. Il suo futuro Ho una... Fcinternews.it

Nessuno si offenda, Di Lorenzo è (con Hamsik) il miglior capitano dell'era De Laurentiis AreaNapoli.it

L'ex capitano dell'Al-Nassr manda un messaggio chiaro a Ronaldo: non gli hanno lasciato scelta Corriere dello Sport

Ct Slovacchia: 'Skriniar merita di essere il capitano dellìInter. Futuro ... Calciomercato.com

Franco Baresi: uomo, capitano, icona del Milan Rivista Contrasti

Ronaldo 'spodesta' Madu Madu, presente nella rosa dell'Arabia Saudita agli ultimi Mondiali in Qatar, ha avuto un confronto con la dirigenza dell'Al-Nassr. Argomento di discussione La fascia di ...Discute con il personale di bordo dell'aereo e pubblica sui social il momento in cui, a suo dire, è stata trattata dall'equipaggio in modo «sgarbato».