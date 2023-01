Leverkusen-Bochum mercoledì 25 gennaio 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ilè iniziato con il piede giusto per Xabi Alonso e per il suo: un’ora ad altissimo livello ed è arrivata una preziosa vittoria sul campo del Borussia Monchengladabch, risultato che allontana definitivamente il Werkself dalla zona bassa della classifica. Vincere l’ultima gara del girone d’andata è d’obbligo per Hradecky e compagni, e alla BayArena arriva ildi Leitl. I biancoblu hanno fatto valere il fattore InfoBetting: Scommesse Sportive e