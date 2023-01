L’esordio del nuovo Csm | per la vicepresidenza si sfidano Pinelli Lega e Romboli Pd Ma il secondo rischia l’estromissione dall’organo

(Di martedì 24 gennaio 2023) Cambio della guardia al Consiglio superiore della magistratura: martedì 24 gennaio si riunisce per la prima volta ilplenum dell’organo di autogoverno, eletto a settembre nella componente togata (venti magistrati) e a gennaio in quella laica (dieci avvocati e docenti universitari). Si chiude così il mandato segnato dallo scandalo Palamara, che aveva costretto alle dimissioni sei consiglieri e minato alle fondamenta la credibilità dell’istituzione. “È stata una consiliatura complessa, segnata da gravi episodi che l’hanno colpita. Ciò nonostante, grazie al contributo dei suoi componenti, il Consiglio superiore ha cercato di superare le profonde tensioni prodotte da quelle vicende, per assicurare il corretto funzionamento degli uffici giudiziari”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è anche presidente di diritto del Csm, nella cerimonia di ...

... che fece il suonel 2015 a soli 16 anni e 6 mesi. Un'... quando a 13 anni diverse squadreVeneto e non solo hanno ...'annata 2020/21 infatti ha segnato la svolta decisiva per dare ulteriore ...Ma prima di quel 1887 ci sono unprecocissimo a 7 anni in ...'avventura improvvisa a Parigi, la capitale mondiale dell'arte ...sofferta decisione di accettare la commissione per la statua...

L’esordio del nuovo Csm: per la vicepresidenza si sfidano Pinelli (Lega) e Romboli (Pd) Il Fatto Quotidiano

Esce l'album "My Wonderland", l'esordio di Claudio Orfei musicista ... ConfineLive

'Testa Cuore', l'Ep d'esordio della giovane cantautrice veronese ... IlMohicano_MilanoSound

IMSA | Risi: l'esordio della Ferrari 296 per la difesa del titolo Motorsport.com - IT