L’Empoli passa a San Siro con l’Inter | decide Baldanzi

(Di martedì 24 gennaio 2023) Clamorosa impresa dell'Empoli chea San1-0. Nel primo tempo Caputo va vicino al gol, dall'altra parte Bastoni e Lautaro non trovano il vantaggio. Prima dell'intervallo Skriniar incassa il secondo giallo e lascia l'Inter in 10. Nella ripresa Onana salva su Bajrami, poi entrae fa 1-0. De Vrij colpisce una traversa nel finale, ma non basta. I nerazzurri restano al terzo posto. 19^ Giornata Verona-Lecce 2-0, Salernitana-Napoli 0-2, Fiorentina-Torino 0-1, Sampdoria-Udinese 0-1, Monza-Sassuolo 1-1, Spezia-Roma 0-2, Juventus-Atalanta 3-3, Bologna-Cremonese 1-1, Inter-Empoli 0-1, martedì 24 gennaio ore 20.45 Lazio-MilanClassifica: Napoli 50, Milan 38, Inter, Roma 37, Atalanta 35, Lazio 34,Udinese 28, Torino 26, Empoli 25, Fiorentina, Juventus (-15), Bologna 23, Monza 22, Lecce 20, Spezia, Salernitana 18, Sassuolo 17, ...

Reduce dal bel trionfo in Supercoppa con il Milan,'Inter torna sulla terra e lo fa in malo modo rimediando un clamoroso ko casalingo contro, giocando oltre un tempo in inferiorità numerica ......riscaldamento a bordo campo 1' leggerezza di Bellanova che... Inter edall'intervallo sullo 0 - 0 ma nerazzurri che ...sullo 0 - 0 ma nerazzurri che giocheranno la ripresa in 10 per'... Inter-Empoli, dove vedere la partita in tv: gli orari