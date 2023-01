Le Scuole Edili | un’offerta formativa di assoluto livello

Leggi su newsagent

(Di martedì 24 gennaio 2023) Pensare ad un mondo “teorico” come quello della scuola e associarlo ad un pianeta pratico come quello del cantiere edile, sembra un ossimoro. Ma la spiegazione di questo accostamento si realizza nell’istituzione della. Questi organismi fanno capo al Formedil, l’Ente Paritetico Nazionale per la formazione inzia, costituito nel 1980 dalle Associazioni firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavorozia: Ance, Feneal uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, a cui partecipano anche i rappresentanti Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Claai, Casartigiani, Aniem, Agci, Confcooperative, Legacoop. Legarantiscono la costante ed aggiornata formazione degli operatori del campo, promovendo la riqualificazione di operatori del mercato edile. Conta 103 sedi ...