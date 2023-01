Nel 2014 dopo l'umiliazione subita dalla destra della Le, con programmi saccheggiati alla ... Poi Macron che non è affatto di sinistra e vorrebbe per la Francia una cura globalista'italiana, ......con un secondo mandato Emmanuel Macron tecnocrate liberista che ha sconfitto una Marine Le... Dopo che hanno già fatto barricate con Draghi' operazione di mercato in cui dicono di credere ...

Le Pen: no all'invio di armi pesanti, per evitare escalation EURACTIV Italia

Il curatore di eredità giacente può rispondere di peculato Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Irregolare tenuta delle scritture contabili e bancarotta - DB Diritto Bancario

Sospensione esecuzione della pena detentiva per incendio boschivo Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Riforma Cartabia: nuova formulazione art. 493, co. 1, c.p.p. Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

L’attività velica al Circolo Nautico Maremma non si ferma mai, neanche in inverno, questo l’obiettivo di rendere la nostra cittadina di mare dinamica e viva anche fuori stagione, sfruttando al meglio ...StampaIl Tribunale di Lagonegro ha condannato ex dipendente del Comune di Santa Marina che, mentre risultata assente al lavoro per malattia, sosteneva esami all’Università Federico II di Napoli. “Il ...