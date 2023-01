Le parole di Vigorito dividono i tifosi | “Piazza civile | il problema è nella squadra”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiI risultati deludenti dellae le ultime dichiarazioni del presidente Orestetengono banco tra idel Benevento. C’è chi sostiene che il presidente abbia esagerato nel definire violenta la contestazione di sabato scorso, quando un numero ristretto di supporters ha intonato cori all’esterno dello stadio dopo il ko con il Genoa, ma c’è anche chi ritiene che sia il momento di accantonare il malessere e pensare prima di tutto alla precaria situazione di classifica. “Credo che idebbano fare muro perché il rischio di una retrocessione è più concreto che mai – dice Maurizio, che segue da decenni lain curva sud non facendo mancare la sua presenza anche in trasferta -. Bisogna tornare a lottare tutti insieme come nei tempi bui, quando si ...

Oreste, presidente del Benevento, è intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Ottogol . Queste tutte le sueriportate da Ottopagine.it: 'Questa è una mia personale confessione. ...Il sindaco di questa città è vicino a, ma la vicinanza si deve concretizzare. Sono certo che anche lui capirà le mieal meglio'. 'I giovani sono i miei tifosi' 'Essere chiamato ...

